  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Hacze direndiler

Hacze direndiler

Hacze direndiler
Giriş Tarihi: 27.10.2019

'da 25 yıldır hizmet veren 'ne, eski yönetim kurulu üyeleri tarafından başlatılan haciz işlemi üzerine hastanenin doktor, sekreter, hademe, temizlikçi gibi tüm personeli kapı önünde eylem yaparak memurları içeri sokmadı

Manisa Akhisar'da 25 yıldır hizmet veren Özel Doğuş Hastanesi'ne, eski yönetim kurulu üyeleri tarafından başlatılan haciz işlemi üzerine hastanenin doktor, sekreter, hademe, temizlikçi gibi tüm personeli kapı önünde eylem yaparak memurları içeri sokmadı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekipleri, önceki gün İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar'ın komutuyla eyleme son vererek icra memurlarının içeri girmesini sağladı.

'ADALET İSTİYORUZ'

Hastanede çalışan bir işçi, "Buradan icra işlemi başlatan eski yöneticiler Mehmet Duman, Ali Polat ve diğerlerine sesleniyorum. Bu görüntüden memnun musunuz? 3 yılda nasıl bu kadar alacağınız birikebilir ki? Buradan yüzlerce kişi ekmek yiyor. Biz 6 aydır maaş almamamıza rağmen bu kapıyı evimiz bildik, sahiplendik. Sadece adalet istiyoruz" dedi.

KENAN MOLLA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hacze direndiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN