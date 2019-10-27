Hacze direndiler

Manisa Akhisar'da 25 yıldır hizmet veren Özel Doğuş Hastanesi'ne, eski yönetim kurulu üyeleri tarafından başlatılan haciz işlemi üzerine hastanenin doktor, sekreter, hademe, temizlikçi gibi tüm personeli kapı önünde eylem yaparak memurları içeri sokmadı

Manisa Akhisar'da 25 yıldır hizmet veren Özel Doğuş Hastanesi'ne, eski yönetim kurulu üyeleri tarafından başlatılan haciz işlemi üzerine hastanenin doktor, sekreter, hademe, temizlikçi gibi tüm personeli kapı önünde eylem yaparak memurları içeri sokmadı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekipleri, önceki gün İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar'ın komutuyla eyleme son vererek icra memurlarının içeri girmesini sağladı.



'ADALET İSTİYORUZ'



Hastanede çalışan bir işçi, "Buradan icra işlemi başlatan eski yöneticiler Mehmet Duman, Ali Polat ve diğerlerine sesleniyorum. Bu görüntüden memnun musunuz? 3 yılda nasıl bu kadar alacağınız birikebilir ki? Buradan yüzlerce kişi ekmek yiyor. Biz 6 aydır maaş almamamıza rağmen bu kapıyı evimiz bildik, sahiplendik. Sadece adalet istiyoruz" dedi.

KENAN MOLLA