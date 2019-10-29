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'da 1923 kişi aynı anda "Harmandalı" oynadı

Manisa'da 1923 kişi aynı anda Harmandalı oynadı

29.10.2019, 15:41

'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 1923 kişi 'ne özgü zeybek oyunu "Harmandalı"nı oynadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda, halk oyunları gösterileri düzenlendi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu meydanı dolduran 1923 kişi, aynı anda Harmandalı oynadı. Gösteri, büyük alkış aldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünün büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlandığını belirterek, "Zeybek de bizim horon da bizim. Çünkü Anadolu'nun güzellikleri bu. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gösteri sundular." dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Cumhuriyet'e sahip çıkacaklarını belirterek "Cumhuriyet Bayramı'mızı bugün kutluyoruz. Daha nice nice 29 Ekim'leri bu ülke yaşayacaktır. Biz geleceği emanet edeceğimiz bu çocuklarımızı kucaklamaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Onlara sahip çıkacağız, bu Cumhuriyet'e sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

AA

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