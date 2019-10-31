Çocukluk arkadaşları kaza kurbanı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çocukluk arkadaşları Hakan Çavdar ve Ahmet Yüksel öldü, 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çocukluk arkadaşları Hakan Çavdar ve Ahmet Yüksel öldü, 1 kişi yaralandı. Salihli ilçesinden Köprübaşı istikametine giden Hakan Çavdar (21) yönetimindeki motosiklet, Karabük mevkisinde karşı yönden gelen Ali Avcı idaresindeki ciple çarpıştı.



YOLA SAVRULDULAR



Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Ahmet Yüksel (20) yola savruldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Çavdar ile Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cipin sürücüsü Ali Avcı, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.