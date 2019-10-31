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Manisalı hayırsever bakkal, çeşme yaptırmak için evini bile satmış

Manisalı hayırsever bakkal, çeşme yaptırmak için evini bile satmış

31.10.2019, 11:50

'da, bakkal işleten hayırsever Sadullah Bulgulu (76), 25 yılda şehrin farklı noktalarına 45 çeşme yaptırdı. Çeşme yaptırmak için evini bile satan Bulgulu, hayvanların da yararlanabilmesi için 'na yaptırdığı 6 çeşmenin bakımını yapıyor.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Sadullah Bulgulu, sıhhi tesisatçı dedesinden etkilenerek, 25 yıl önce şehrin çeşitli yerlerine çeşmeler yaptırmaya başladı.

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