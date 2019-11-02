Ambulans ovaya giremedi yaralı traktörle getirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada, Maden Yolu üzerinde seyir halindeki Erdoğan Yılmaz (59) yönetimdeki 45 K 3591 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dar ova yolundan giremeyince, bölgede bulunan çiftçi Hasan Ali Bayraktar sağlık ekiplerinin yardımına koştu. Traktörüyle yaralı sürücü ve sağlık ekiplerini traktörünün kasasına bindiren Bayraktar, yaralı şahsı ve ekipleri ambulansın bulunduğu yola kadar getirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Erdoğan Yılmaz, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLKER UYAR