Saat tamirciliği dede mirası

Yanında çıraklık yaptığı dedesinden kalan 10 metrekarelik dükkanda her türlü saat tamiri yapan Baba, kendisini görünce 'Saat tamirini becerebiliyor musun?' diye soran müşterilerine bozuk saatlerini tekrar çalıştırarak cevap veriyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Büşra Baba, 3 yıl önce ölen dedesi Ali Gül gibi saat tamiri yapıyor. Yanında çıraklık yaptığı dedesinden kalan 10 metrekarelik dükkanda her türlü saat tamiri yapan Baba, kendisini görünce 'Saat tamirini becerebiliyor musun?' diye soran müşterilerine bozuk saatlerini tekrar çalıştırarak cevap veriyor. Ortaokul mezunu Büşra Baba, 3 yıl önce dedesinin yanında çırak olarak işe başladı. Ancak, 3,5 ay kadar çıraklık yapan Baba, dedesinin kalp kizinden yaşamını yitirmesiyle adeta yıkıldı. Dedesinin ölümünden sonra, dayısının baba mesleğini yapmak istemediğini belirten Büşra Baba, "Bunun üzerine saatçi dükkanını ben işletmeye başladım" dedi.



"ONUN GİBİ OLACAĞIM"



Bozuk bir saati tamir edip tekrar çalıştırdığında çok mutlu olduğunu belirten Baba, "Dedem 40 sene bu işi yaptı. İşinde çok iyiydi. Ben de onun gibi olmak istiyorum" diye konuştu. Kendisinin Saruhanlı'nın tek kadın saat tamircisi olduğuna dikkat çeken Baba, lakabının 'Saatçi kız' olduğunu ifade etti.