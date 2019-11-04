Manisalı müzik öğretmeninin hedefi dünya pistleri

Manisa'da yaşayan 26 yaşındaki müzik öğretmeni Halide Su Yüksel, tutkunu olduğu motor sporlarındaki en büyük hedefini 'bir Türk kadını olarak Dünya Ralli Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek isterim' olarak açıkladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dünyaya gelen 26 yaşındaki Halide Su Yüksel, babasına ait motosikleti kullanarak başladığı motor sporlarında hızlı bir ilerleme kaydetti. Lise yıllarında bir motor sporları kulübüne kayıt yaptıran Yüksel, eğitimini de aksatmayarak müzik öğretmeni oldu ve özel bir okulda göreve başladı. Bir yandan öğrencilerine müziği sevdirmeye diğer yandan pistlerde en iyi süreleri elde etmeye çalışan Yüksel, motosikletteki ilk birinciliğini Konya'da Telat Can anısına düzenlenen Motodrag yarışında 1000-1300 cc kategorisinde kazandı.

'DÜNYA DURUYOR'

2014 sezonunda 6 ayaktan oluşan Türkiye Pist Şampiyonası kadınlar kategorisinde 600 cc kategorisinde birinci olan Yüksel, motosikletin yanı sıra otomobil sporlarıyla da ilgilenmeye başladı.' Genç öğretmen, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından ekim ayında Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen "TOSFED Yıldızını Arıyor" yarışında direksiyon başına geçerek, kadınlarda en iyi dereceyi elde etti. Bu başarısıyla 2020 yılında Türkiye Ralli Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Yüksel, çocukluk tutkusu olan yarışların kendisi için vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Pistte olmanın kendisine müthiş bir heyecan verdiğine işaret eden Yüksel, "Yarış başlayınca sanki benim için dünya duruyor. Yarıştan başka bir şeye odaklanamıyorum. 2020 yılında Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarışacağım ama hedefim bir Türk kadını olarak Dünya Ralli Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek" dedi.