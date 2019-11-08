  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Manisa'da jandarmadan esrar ve tarihi eser operasyonu

'da jandarmadan esrar ve operasyonu

Manisa'da jandarmadan esrar ve tarihi eser operasyonu

08.11.2019, 17:37

’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 adet sikke ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi. Bir kilo uyuşturucuyu ise narkotik köpeği 'Volta' buldu.

Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri ilçeye bağlı Torunlu Mahallesi'ndeki İ.G.'ye (62) ait ikametin bitişiğindeki alana operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararına istinaden narkotik köpeği 'Volta' ile yapılan aramada, jandarma ekipleri 1 kilo kubar esrar ile Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 adet sikke ele geçirdi. Uyuşturucuyu ise saklandığı gizli bölmeden 'Volta' isimli narkotik köpeği buldu.

Olayla ilgili İ.G. gözaltına alındı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da jandarmadan esrar ve tarihi eser operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN