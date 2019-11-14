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'da boş arsada bebek cesedi bulundu

Manisa'da boş arsada bebek cesedi bulundu

14.11.2019, 14:43 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019,14:49

'nın Turgutlu ilçesinde bir poşet içerisinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu. Poşet içerisinde bırakılan bebek cesedini Kurumuna gönderildi.

'nın Turgutlu ilçesinde bir poşet içerisinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu.

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