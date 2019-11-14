Manisa'da boş arsada bebek cesedi bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir poşet içerisinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu. Poşet içerisinde bırakılan bebek cesedini İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir poşet içerisinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu.
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