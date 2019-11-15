Manisa'da düğün fotoğrafçısı Erbil Derbaş, ihtiyaç sahibi genç çiftler için askıda gelinlik kampanyası başlattı. Derbaş, vitrine astığı gelinliği isteyen çiftlerin alabileceğini söyledi.

Manisa'da düğün fotoğrafçısı Erbil Derbaş, ihtiyaç sahibi genç çiftler için askıda gelinlik kampanyası başlattı. Derbaş, vitrine astığı gelinliği isteyen çiftlerin alabileceğini söyledi. Manisalı fotoğrafçı, düğün çekimini yaptığı müşterilerinin gelinliklerini çöpe attığını gördü. Bunun üzerine gelinlikleri toplamaya başlayıp temizleten Derbaş, dükkanının önüne gelinlikleri asarak 'askıda gelinlik' kampanyasını başlattı.

NERMİN UÇTU