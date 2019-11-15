Bebeği poşete koyup taşların arasına bırakmıştı yakalandı

Bir süre önce boşanan, 2 çocuk annesi Zehra Y., 2 gün önce, evinde erkek bebek dünyaya getirdi. Zehra Y., iddiaya göre, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini poşete sarıp, Mert Sokak'taki boş arsada, taşların arasına bıraktı. Zehra Y., daha sonra tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti.