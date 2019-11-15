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Bebeği poşete koyup taşların arasına bırakmıştı yakalandı

Bebeği poşete koyup taşların arasına bırakmıştı yakalandı

15.11.2019, 17:04 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019,17:05

Bir süre önce boşanan, 2 çocuk annesi Zehra Y., 2 gün önce, evinde erkek bebek dünyaya getirdi. Zehra Y., iddiaya göre, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini poşete sarıp, Mert Sokak'taki boş arsada, taşların arasına bıraktı. Zehra Y., daha sonra tedavi için Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti.

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