Manisa'da iki kişinin hastanelik olduğu tatula bitkisi için 'çok zehirli' uyarısı

Manisa'nın Kula ilçesinde, 2 inşaat işçisinin şifa niyetine yediği 'tatula' bitkisinden zehirlenmeleri üzerine açıklama yapan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsniye Kayalar, "Halk arasında, bazı hastalıklara iyi geldiği ve tüketilmesi gerektiği gibi söylentileri duysanız bile kesinlikle tüketmeyin. Çok zehirli bir bitki. Bunları belki hayvanlar bile yemiyor" dedi.

Manisa Kula'ya bağlı Ayazören Mahallesi'nde önceki gün yaşanan olayda, İbrahim M. ve Ayhan K. isimli 2 inşaat işçisi, çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği gerekçesiyle tatula bitkisi yedi. Kısa süre sonra zehirlenen işçiler, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.



Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsniye Kayalar, vatandaşları uyardı. Dikenli, dört bölmeli, meyveleri olan bu bitkinin zehirli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kayalar, birçok yerde yetişen bu tür otları hayvanların bile tüketmediğini ifade etti.



'HER DUYDUĞUNUZA İNANMAYIN'

Eskiden zaman zaman bu tür otların tüketildiğini ifade eden Prof. Dr. Kayalar, tatula bitkisinin tohumlarının kavrulduğunu, kavrulurken açığa çıkan buhardan eskiden bronşları genişletmek için yararlanıldığını veya spazm giderici olarak kullanıldığını söyledi. Bu bitkinin içerisindeki etken maddelerin artık tanımlandığını söyleyen Prof. Dr. Kayalar, "Banotu, beyaz çöpleme, tatula gibi yöresel isimlerle anılan bitkiler, içerisinde aktif madde olarak alkaloitler taşır ve bunlardan dolayı da zehirlidir. Herhangi bir şekilde tüketilmemelidir. Bitkinin içerisindeki dozlarına kadar artık her şey biliniyor. O nedenle, 'Midem ağrıdı' deyip de bu içilmez. Bunlar ilaç olarak kullanılıyor. Bu halk arasında yöresel kullanımını duysanız bile kesinlikle yapılmamalı. Bunlar eskide kalmış geleneksel uygulamalar. Ama artık ilaçlarımız var. Bunlar dozları ayarlanarak yapılan tablet, kapsül veya damla haline getirildi. Hatta antidotuna (panzehir) kadar biliniyor. O nedenle kesinlikle her duyduğunuza inanmayın" dedi.





Bu bitkilerin park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilecek bitkiler olmadığını da ifade eden Prof. Dr. Kayalar, sözlerini şöyle tamamladı:

"O nedenle kesinlikle bundan uzak durulmalı. Merak edilip ne tohumu ne yaprağı, herhangi bir şekilde çayı tüketilmemeli. Bilinçli veya bilinçsiz şekilde tükettiği zaman zehirlenme vakaları görülecektir. Ağızda, ağız içinde ve dilde kuruluk, zehirlenme belirtileridir. Ayrıca susuzluk hissi başlar. Görmede bulanıklık, göz bebeğinde büyüme sonucu ışığa karşı yoğun hassasiyet ve daha sonra da midede bulantı olur. Kişide duruş ve konuşma bozukluğu ile bilinç kaybına kadar gider. Çok düşük dozlarda bile bunlar görülebilir."

DHA