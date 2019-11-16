  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ilk kez yayınladı! KERKES projesi başladı

Savunma Sanayi Başkanı ilk kez yayınladı! projesi başladı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ilk kez yayınladı! KERKES projesi başladı

16.11.2019, 12:26

Savunma Sanayi Başkanı , yerli İHA'ların üretimi konusunda adete destan yazan 'nin yeni projesi olan Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini'nin başladığını duyurdu.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya üzerinden çok önemli bir paylaşımda bulundu. İsmail Demir, Türkiye'nin yeni projesi olan Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini'nin başladığını duyurdu.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ilk kez yayınladı! KERKES projesi başladı

İşte İsmail Demir'in paylaştığı o mesajlar:
"Geleceğin harekât ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zekâ destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle, haberleşmenin olmadığı durumda sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılacak, yapay zekâ ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedef vurulacak."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ilk kez yayınladı! KERKES projesi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN