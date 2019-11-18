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'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü

Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü

18.11.2019, 20:53

'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 'ın (84), eşi Gülşen Altıntaş (80) ve torunu (10) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dağhacıyusuf Mahallesi'nde yaşayan Eraslan Altıntaş'ın (84) evinin kapısını açmamasından şüphelenen yakınları eve girdi.

Eraslan, eşi Gülşen (80) ve torunu Hasret Altıntaş'ın (10) hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sağlık ekipleri gelmeden önce babası Mehmet Altıntaş tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine götürülen Hasret Altıntaş'ın ise hastaneye getirilmeden önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AA

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