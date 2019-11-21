Okulda video krizi

Lise 1. sınıf öğrencisi oyun oynarken açılan videoyu arkadaşlarıyla izledi. Şiddet içerikli videoyu izlerken görülen öğrenci disipline sevk edildi. Ailesi “ise çocuğumuza terörist muamelesi yapıldı” diyerek okulu dava etti

Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki A.Ç.Ç. internet üzerinden oynanılan 'LOL' isimli strateji oyunundaki mesaj bölümüne kimden geldiğini bilmediği bir linke tıkladı. Tıklanan linkte Terör Örgütü IŞİD'e ait olduğu ifade edilen şiddet içerikli bir video açıldı. Videoyu arkadaşlarıyla birlikte izleyen A.Ç.Ç'yi gören sınıf öğretmeni çocukların elinden telefonu alarak rehberlik servisine götürdü. Burada rehber öğretmeni tarafından konuyla ilgili bilgi alındıktan sonra durum, A.Ç.Ç'nin ailesine bildirildi. Okula gelen aile, çocuğunu alarak evine gitti. Evine gittikten sonra çocuğun okulda öğretmenleri tarafından baskı gördüğünü anlatması üzerine, aile durumdan şikayetçi oldu.



"AİLESİ GEÇ KALDI"



Konuyla ilgili bilgi veren okul yönetimi ise, öğrencisinin okulda 1 saat tutulduğunu, bunun sebebinin ise babasının iş yerinden geç gelmesi olduğunu, rehberlik servisinde görüşme esnasında herhangi bir şiddet içeren sözler sarf edilmeğini belirtti. Okul yönetimi öğrenci A.Ç.Ç'nin disipline sevk edildiğini de kaydetti.



"ÇOCUĞU KORKUTMUŞLAR"



Manisa Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nde kauçuk üretimi yapan fabrikada makine operatörü olarak çalışan baba Halil Çöloğlu (47), "Bazı öğretmenler ve okul yönetimi çapraz sorguya alarak 'Sen terörist misin?, Sen IŞİD'ci misin?' gibi sorulara maruz bırakarak çocuğumuzun psikolojisini alt üst etmişler. Müdür yardımcısı 'Benim adam öldürmüşlüğüm vardır' diyerek kolundaki yaraları gösterip çocuğun büyük bir korku yaşamasına neden olmuşlardır. Eğitim camiasına saygım sonsuzdur. Ama ortada olan bazı şeylere de göz yummak bize yakışmaz" dedi.

SERKAN ÖZCAN