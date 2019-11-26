Manisa’nın Ahmetli ilçesinde kaybolduktan sonra öldürüldüğü tespit edilen Turgut Özyürek’i öldürdüğü öne sürülen 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Turgut Özyürek’in eşi N.Ö. ile gönül ilişkisi bulunan H.A. gazetecilerin sorusu üzerine cinayeti aşkı için işlediğini söylemesi dikkat çekti.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaklaşık 34 gün önce kayıp ihbarıyla aranan Turgut Özyürek'in öldürüldüğü anlaşıldı.
Manisa'da cinayet zanlısından şaşırtan savunma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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