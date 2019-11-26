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'da zanlısından şaşırtan savunma

Manisa'da cinayet zanlısından şaşırtan savunma

26.11.2019, 17:22

’nın Ahmetli ilçesinde kaybolduktan sonra öldürüldüğü tespit edilen ’i öldürdüğü öne sürülen 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Turgut Özyürek’in eşi N.Ö. ile gönül ilişkisi bulunan H.A. gazetecilerin sorusu üzerine cinayeti aşkı için işlediğini söylemesi dikkat çekti.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaklaşık 34 gün önce kayıp ihbarıyla aranan Turgut Özyürek'in öldürüldüğü anlaşıldı.

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