Define ugruna SİT alanını kazdılar

Manisa'da 1. derece SİT alanı içerisinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Salihli'nin Pazarköy Mahallesi'nde 1. derece arkeolojik SİT alanı içerisinde bulunan Bintepeler mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Jandarma tarafından yapılan baskında İ.T. (35), O.T. (37), R.P. (49) ve Y.F. (43) kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen kazı malzemeleri ve ruhsatsız av tüfeğine el konulurken, suçüstü yakalanan 4 defineci ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

EMRE SAÇLI