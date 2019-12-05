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gazilerinin gurur günü

Kıbrıs gazilerinin gurur günü
Giriş Tarihi: 5.12.2019

Manisa'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 175 gaziye madalyaları verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Lale Salonu'nda düzenlenen törene protokolün yanı sıra gazi aileleri de katıldı. Manisa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şener Tarım, Kıbrıs Türkü'nün can güvenliğini sağlayarak yok olmalarının önüne geçtiklerini belirterek, "Bu kahramanlar kısa bir süre içinde düşmanı hezimete uğratarak Kıbrıs Türkünü esaretten kurtarmış ve barış getirmişlerdir" dedi.

NERMİN UÇTU

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