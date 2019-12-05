Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi ölümden döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
05.12.2019, 17:25
Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi ölümden döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa Salihli'de otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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