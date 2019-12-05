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'de otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü

Manisa Salihli'de otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü

05.12.2019, 17:25

’nın ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi ölümden döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

, -Köprübaşı yolu Adala Mahallesi Demirköprü Barajı mevkiinde meydana geldi.

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