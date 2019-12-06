‘Bize imkan verin imkansızı başaralım’

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri bünyesinde hizmete açılan Muradiye Aile Yaşam Merkezi'nde 'İmkan verin imkansızı başaralım' adlı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Manisa Valisi Ahmet Deniz'in eşi Olcay Deniz, çocuklarla beraber zeybek ve şemame oynadı.

'DESTEK VERMEYE HAZIRIZ'

Deniz, "Burasıyla ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bu çocuklar bizimdir. Onları yalnız bırakamayız" diyerek her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti. Merkezde öğrencilere resim, spor aktiviteleri yapılıyor.

CÜNEYT HASÇELİK