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Efsane futbolcunun anıtına saygısızlık

Efsane futbolcunun anıtına saygısızlık
Giriş Tarihi: 6.12.2019

İzmir'de Karşıyaka Spor Kulübü'nde uzun yıllar futbol oynadıktan sonra yöneticilik ve menajerlik görevlerinde de bulunan Erol Baş'ın vefatının ardından Osman Bey Parkı içine yapılan efsane futbolcunun heykelinin bulunduğu Şampiyonluk Anıtı'nın ilgisizliğe terk edildiğini belirten kardeşi Hikmet Baş, çevre düzenlemesi yapılmasını istedi. Anıtın yanındaki banklarda geceleri alkol alanların oturduğunu ve bazı kişilerin arka taraftaki yerlere kıyafet astıklarını gösteren Hikmet Baş, manzaranın bu anıta yakışmadığını söyledi.

HEYKELİ KALDIRSINLAR
Baş, "Burası saygı yeri, onur yeri, gurur yeri. Etrafının çevrilerek heykele zarar verilmesinden rahatsız oluyorum. Ağabeyimin anısına saygısızlık yapılmasını istemiyorum. Eğer bu anıtın çevresi kapatılmayacaksa o zaman heykeli buradan kaldırsınlar" dedi.

WHATSAPP İHBAR HATTI 0537 276 35 81

TOLGA TEKİN

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