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'de dereye devrilen otomobildeki muhtar öldü

Manisa Yunusemre'de dereye devrilen otomobildeki muhtar öldü

06.12.2019, 08:58

'nın ilçesindeki Tekeller-Üçpınar Mahallesi yolundaki "Sarma Köprüsü" üzerinde meydana gelen trafik kazasında Sarıçam Mahallesi Muhtarı Osman Kabaklıoğlu, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kabaklıoğlu'nun kullandığı 45 UA 0148 plakalı otomobil, Tekeller-Üçpınar Mahallesi yolundaki "Sarma Köprüsü" üzerinde kontrolde çıkarak, dereye devrildi.

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