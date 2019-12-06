Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Tekeller-Üçpınar Mahallesi yolundaki "Sarma Köprüsü" üzerinde meydana gelen trafik kazasında Sarıçam Mahallesi Muhtarı Osman Kabaklıoğlu, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kabaklıoğlu'nun kullandığı 45 UA 0148 plakalı otomobil, Tekeller-Üçpınar Mahallesi yolundaki "Sarma Köprüsü" üzerinde kontrolde çıkarak, dereye devrildi.
Manisa Yunusemre'de dereye devrilen otomobildeki muhtar öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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