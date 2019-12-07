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Mahalle muhtarı kurbanı oldu

Mahalle muhtarı kaza kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 7.12.2019

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Sarıçam Mahallesi Muhtarı Osman Kabaklıoğlu, hayatını kaybetti. Kabaklıoğlu'nun kullandığı 45 UA 0148 plakalı otomobil, Tekeller- Üçpınar Mahallesi yolundaki "Sarma Köprüsü" üzerinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan muhtar Kabaklıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

SERKAN ÖZCAN

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