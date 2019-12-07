Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Sarıçam Mahallesi Muhtarı Osman Kabaklıoğlu, hayatını kaybetti. Kabaklıoğlu'nun kullandığı 45 UA 0148 plakalı otomobil, Tekeller- Üçpınar Mahallesi yolundaki "Sarma Köprüsü" üzerinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan muhtar Kabaklıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
SERKAN ÖZCAN
Mahalle muhtarı kaza kurbanı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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