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Demirci'de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Manisa Demirci'de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

07.12.2019, 08:46

'nın Demirci ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında 2 çocuğun da olduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

'nın Demirci ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında 2 çocuğun da olduğu 7 kişi yaralandı

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