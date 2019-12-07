Manisa'nın Demirci ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında 2 çocuğun da olduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında 2 çocuğun da olduğu 7 kişi yaralandı
Manisa Demirci'de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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