Spil'de yılbaşı yoğunluğu

Manisa'da 1571 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan kır evlerine yılbaşı öncesinde tatilcilerden yoğun talep geldi. Yeni yıla Spil Dağı'nda girmek isteyenler rezervasyonları doldurdu. Yılkı atları ve laleleriyle ünlü dağda yağan kırağı ile birlikte kartpostallık manzaralar oluştu. Milli Park'ın işletmecisi Salih Unayık, "42 evin 32'sinde misafirleri ağırlıyoruz. Hafta sonunda doluluk yüzde 90 seviyesine çıkıyor. Yılbaşı gecesi için rezervasyonlarımız doldu. Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Hafta sonlarımız Şubat sonuna kadar yüzde 70-80 oranında dolu" dedi. Unayık, şunları söyledi: "Yılbaşı gecesinde 1+1 konutların fiyatı 1000 lira, 2+1 konutların fiyatı ise 1500 lira. Hafta içinde 1+1 konutlarımız 300 lira, hafta sonu için de 400 lira. At alanı yakında açılacak. İnsanlar atlara binebilecek. Yılkı atlarına ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor."

NERMİN UÇTU (ÖZEL)