Kaçarken kaza yaptı araçtan cephane çıktı

Manisa'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Mehmet Ali B, aracıyla geri manevra yaparken kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, otomobildeki aramada çok sayıda silah ele geçirildi. Birçok suçtan kaydı bulunan Mehmet Ali B. ise gözaltına alındı.

Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Avcılar Kulübü önünde, trafik uygulaması yapan polis, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan ve kaçmaya çalışan Mehmet Ali B. kullandığı 45 UV 901 plakalı otomobiliyle İbrahim G. yönetimindeki 45 ABP 686 plakalı ticari araca çarptı. Kazada, sürücüler ve hafif ticari araçtaki Hicran K. yaralandı. SAHTE EHLİYET İLE

Aramada sahte ehliyet ve nüfus buldu. B'nin ehliyetine el konulduğu ve 'silah kanununa muhalefet', 'hırsızlık', 'uyuşturucu'dan sabıkası bulunduğu belirlendi. Araçta pompalı tüfek, 2 silah, 6 şarjör, 2 bıçak, 2 kutu mermi ve tüfek fişekleri bulundu. SERKAN ÖZCAN