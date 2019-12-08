  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Kaçarken kaza yaptı araçtan cephane çıktı

Kaçarken yaptı araçtan cephane çıktı

Kaçarken kaza yaptı araçtan cephane çıktı
Giriş Tarihi: 8.12.2019

'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Mehmet Ali B, aracıyla geri manevra yaparken yaptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, otomobildeki aramada çok sayıda silah ele geçirildi. Birçok suçtan kaydı bulunan Mehmet Ali B. ise gözaltına alındı.

Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Avcılar Kulübü önünde, trafik uygulaması yapan polis, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan ve kaçmaya çalışan Mehmet Ali B. kullandığı 45 UV 901 plakalı otomobiliyle İbrahim G. yönetimindeki 45 ABP 686 plakalı ticari araca çarptı. Kazada, sürücüler ve hafif ticari araçtaki Hicran K. yaralandı.

SAHTE EHLİYET İLE
Aramada sahte ehliyet ve nüfus buldu. B'nin ehliyetine el konulduğu ve 'silah kanununa muhalefet', 'hırsızlık', 'uyuşturucu'dan sabıkası bulunduğu belirlendi. Araçta pompalı tüfek, 2 silah, 6 şarjör, 2 bıçak, 2 kutu mermi ve tüfek fişekleri bulundu.

SERKAN ÖZCAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaçarken kaza yaptı araçtan cephane çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN