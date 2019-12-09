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’da acı son! Gölmarmara'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Manisa’da acı son! Gölmarmara'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

09.12.2019, 13:08

’nın Gölmarmara ilçesinde devrilen odun yüklü traktörün sürücüsü (62) tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Yunuslar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyitali Selman (62) kendisine ait 64 DZ 784 plakalı traktörü araziye odun kesmeye gitti. Akşam saatlerine kadar kendisinden haber alamayan yakınları Selman'ı aramaya çıktı. Ormanlık alanda devrilmiş traktörü gören yakınları durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Selman, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

IHA

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