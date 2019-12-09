  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Manisa'da patlayan trafo apartmanda maddi hasara yol açtı

'da patlayan apartmanda maddi hasara yol açtı

Manisa'da patlayan trafo apartmanda maddi hasara yol açtı

09.12.2019, 09:09

'nın Turgutlu ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ahmet Yağız Sokak patlayan apartmanda maddi hasara neden oldu. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ahmet Yağız Sokak'taki 4 katlı binanın elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da patlayan trafo apartmanda maddi hasara yol açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN