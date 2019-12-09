Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ahmet Yağız Sokak patlayan trafo apartmanda maddi hasara neden oldu. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ahmet Yağız Sokak'taki 4 katlı binanın elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Manisa'da patlayan trafo apartmanda maddi hasara yol açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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