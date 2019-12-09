Manisa'da patlayan trafo apartmanda maddi hasara yol açtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ahmet Yağız Sokak patlayan trafo apartmanda maddi hasara neden oldu. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ahmet Yağız Sokak'taki 4 katlı binanın elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.