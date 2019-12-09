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'da tarlasında buldu! 30 milyon dolara satacaktı ki...

Manisa'da tarlasında buldu! 30 milyon dolara satacaktı ki...

09.12.2019, 14:49

’nın Saruhanlı ilçesinde kendilerine ait tarlada buldukları M.Ö. 200’lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını 30 milyon dolar karşılığında satmak isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Mozaik kalıntılarını çıkaramadan jandarma ekiplerine yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Halitpaşa Karakol ekiplerince kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde sit alanı ilan edilen bir bölgede tarihi kalıntıların bulunduğunu tespit eden 3 şüpheli, bölgede yaptıkları keşiflerin ardından boş arazide izinsiz kazı yaparak M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını ortaya çıkardı.

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