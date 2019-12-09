Manisa'da tarlasında buldu! 30 milyon dolara satacaktı ki...

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kendilerine ait tarlada buldukları M.Ö. 200’lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını 30 milyon dolar karşılığında satmak isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Mozaik kalıntılarını çıkaramadan jandarma ekiplerine yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.