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İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci : 2 ölü

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü

10.12.2019, 16:56

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun gişelerinde, park halinde bulunan beton mikserine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Kerim Sevim (73) ile eşi Cavidan Sevim (69) hayatını kaybetti.

İzmir'den İstanbul'a giden Mehmet Kerim Sevim yönetimindeki 34 Y 6514 plakalı otomobil, 'nın ilçesi gişeleri girişindeki emniyet şeridinde, park halinde bulunan 45 YB 7904 plakalı beton mikserine arkadan çarptı.

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