Manisa'da otomobillerden hırsızlık yapan kişi suçüstü yakalandı

Manisa'da otomobillerden hırsızlık yapan kişiyi görenler hemen polise haber verdi. Polis ekipleri şüpheliyi iş üstündeyken yakaladı. Gözaltına alınan şahsın çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu ortaya çıktı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki iki otomobile giren şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.
Cumhuriyet Caddesi'nde bir kişinin araçların kapısını zorlayarak açtığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgede çalışma başlatan polis, Çatalçeşme Meydanı yakınında park halinde bir otomobil içerisinde H.S'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlının, çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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