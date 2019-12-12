Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. İzmir-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
12.12.2019, 09:07
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. İzmir-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Manisa'da sis etkili oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.