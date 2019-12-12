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'da etkili oldu

Manisa'da sis etkili oldu

12.12.2019, 09:07

'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun , hayatı olumsuz etkiledi. İzmir-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun , hayatı olumsuz etkiledi.

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