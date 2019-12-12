'Pişi', ev kadınlarını meslek sahibi yaptı, siparişlere yetişemiyorlar

Özellikle Ege Bölgesinde evlerde çok sık yapılan hamur işi pişiyi, Manisalılarla buluşturan ev hanımları, hem meslek sahibi oldu hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Peynirli, patatesli ve kıymalı olmak üzere günde 600 ila 700 arası pişi yapan ev hanımları siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.



Ege Bölgesi'nde, özellikle evlerde anneler tarafından yapılan geleneksel hamur işi pişi, ev hanımları tarafından Manisalılarla buluştu. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde açılan bir genç girişimcinin öncülük ettiği pişici dükkanına, vatandaşların da ilgisi büyük oldu. Simit, börek ve poğaçanın yanında alternatif kahvaltılık olan pişi, lezzetiyle de dikkat çekiyor. Hijyenik bir ev ortamında müşterilerin önünde pişi yapan dört ev hanımı siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.







Unutulmaya yüz tutmuş pişiyi ekonomiye kazandıran ev hanımları hem meslek sahibi oldu, hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Dükkan da çalışan ev hanımlarından Gülşen Aktaş, "İnsanlar genel olarak hep simit ve poğaça yemekten sıkılmışlardı. 'Pişiden dükkan mı olur' diyerek bizle önce dalga geçtiler. Ev yapımı pişi, börek, sarma şeklinde kendimiz üretiyoruz ve satıyoruz. Bu şekilde insanlara hizmet sunuyoruz. Pişi genel olarak Ege yöresine ait bir yiyecek ama bazı farklı şehirlerimizde de var. Mayalı hamur içerisine peynir, patates veya kıyma koyarak bu şekilde yapıyoruz. Bizim patronumuz Burak Çetinkaya, arkadaşlarıyla birlikte fikir edinmiş. Burayı açtı bize de iş imkanı sağladı. Biz normalde ev hanımıydık. Hepimiz burada sigortalı ve maaşlı bir şekilde çalışıyoruz. Pişilerimiz peynirli ve patatesli 1 lira, kıymalı 1 buçuk lira. Günde yaklaşık 600 ila 700 arası yapıyoruz. Sipariş olduğu vakit daha da çok yapıyoruz. Biz normalde ev hanımıyız. Biz hepimiz burada iş sahibi olduk. Biz de kendimi paramızı ve maddi özgürlüğümüzü kazandık. Aile ekonomimize de katkıda bulunmaya başladık. Hepimizin ihtiyacı vardı. Sağ olsun patronumuzda böyle bir iş yeri açarak bize yardımcı oldu. Ev hanımları böyle işlerde çalışarak aile ekonomilerine katkıda bulunabilirler" diye konuştu.