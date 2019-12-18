  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Manisa emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti

emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti

Manisa emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti

18.12.2019, 17:02 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019,17:02

’da 25 hırsızlık olayının şüphelisi 2’si çocuk 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların Manisa’dan çaldıkları malzemelerden bazılarını ’de sattıkları tespit edilirken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri 100 bin TL olan malzemeler ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'da meydana gelen 2 iş yerinden hırsızlık, 1 otodan hırsızlık, 2 evden hırsızlık ve 20 açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 25 hırsızlık olayıyla ilgili çalıntı malları şahısların 'de sattıklarını tespit etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN