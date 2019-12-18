Manisa emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti

Manisa’da 25 hırsızlık olayının şüphelisi 2’si çocuk 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların Manisa’dan çaldıkları malzemelerden bazılarını İzmir’de sattıkları tespit edilirken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri 100 bin TL olan malzemeler ele geçirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'da meydana gelen 2 iş yerinden hırsızlık, 1 otodan hırsızlık, 2 evden hırsızlık ve 20 açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 25 hırsızlık olayıyla ilgili çalıntı malları şahısların İzmir'de sattıklarını tespit etti.