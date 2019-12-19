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’daki kahvehane işletmecisinden alkışlanacak hareket

Manisa’daki kahvehane işletmecisinden alkışlanacak hareket

19.12.2019, 11:18

’da bir kahvehane işletmecisi, kadına şiddet olaylarının önüne geçilmesi için müşterilerine eşlerine götürmeleri için gül dağıtıp, kahvehanenin camlarına kadına yönelik şiddetin son bulması için afişler astı

'da bir kahvehane işletmecisi, artan kadına yönelik şiddet olayları nedeniyle kahvehanesine astığı yazılar ve müşterilere dağıttığı güllerle kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulundu. Yıllardır gittikleri kahvehanede işletmeci tarafından gül takdim edilen müşteriler, hayatlarında ilk kez eşlerine çiçek götüreceklerini belirterek işletmeciye teşekkür etti.

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