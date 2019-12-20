Her şey kadına şiddet bitsin diye...

Manisa'da erkeklerin en çok uğradıkları mekanların başında gelen kahvehanelerden biri olan Erzurumlular Kıraathanesi işletmecisi Çetin Akar, dükkanın camlarına, 'Kadına şiddete hayır" afişleri asarak müşterilerine eşlerine götürmeleri için gül dağıtıyor.



■ CÜNEYT HASÇELİK