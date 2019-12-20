Manisa'da erkeklerin en çok uğradıkları mekanların başında gelen kahvehanelerden biri olan Erzurumlular Kıraathanesi işletmecisi Çetin Akar, dükkanın camlarına, 'Kadına şiddete hayır" afişleri asarak müşterilerine eşlerine götürmeleri için gül dağıtıyor.
■ CÜNEYT HASÇELİK
■ CÜNEYT HASÇELİK
Her şey kadına şiddet bitsin diye... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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