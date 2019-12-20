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Haberler > Manisa > Her şey kadına şiddet bitsin diye...

Her şey kadına şiddet bitsin diye...

Her şey kadına şiddet bitsin diye...
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Manisa'da erkeklerin en çok uğradıkları mekanların başında gelen kahvehanelerden biri olan Erzurumlular Kıraathanesi işletmecisi Çetin Akar, dükkanın camlarına, 'Kadına şiddete hayır" afişleri asarak müşterilerine eşlerine götürmeleri için gül dağıtıyor.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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