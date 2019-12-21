Karı koca feci şekilde can verdi

Muğla'da meydana gelen kazada genç karı koca hayatını kaybetti. Kaza, Menteşe ilçesinin Gülağzı köyünde meydana geldi. Marmaris yönüne giden 09 LC 117 plakalı kamyon, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek 48 N 5260 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde bulunan Fatma Çulha (32) camdan fırlarken, kamyon otomobili en az 50 metre sürükledi. Sürücü Savaş Çulha otomobil içinde sıkıştı, kamyon sürücüsü de ön camdan fırladı. Çulha çiftinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan kamyon sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Savaş Çulha'nın eşini Kötekli'deki işyerine bırakmak için yola çıktığı öğrenildi.



■ ADEM ÜLKER