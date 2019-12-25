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Kula’da feci ! İki araç kafa kafaya çarpıştı

Manisa Kula’da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı

25.12.2019, 20:21

’nın Kula ilçesindeki İzmir-Ankara D300 karayolu Sanayi kavşağında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan transit araç önce refüje çıkarak karşı şeride geçti.

, saat 18.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi.

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