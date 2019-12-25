Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu Anadolu Lisesi'nin, yağan yağmurla zemini yumuşayan bahçe duvarı, gece yarısı çöktü. Çökmeyle bahçe duvarları zarar gören sokak sakinleri, evlerinin tehdit altında olduğunu söyledi.
Ergenekon Mahallesi'nde bulunan Turgutlu Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarı, dün gece, yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çöktü.
Manisa'da faciadan dönüldü! Sokak sakinleri tedirgin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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