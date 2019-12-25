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'da faciadan dönüldü! Sokak sakinleri tedirgin

Manisa'da faciadan dönüldü! Sokak sakinleri tedirgin

25.12.2019, 17:40

'nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu Anadolu Lisesi'nin, yağan yağmurla zemini yumuşayan bahçe duvarı, gece yarısı çöktü. Çökmeyle bahçe duvarları zarar gören sokak sakinleri, evlerinin tehdit altında olduğunu söyledi.

Ergenekon Mahallesi'nde bulunan Turgutlu Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarı, dün gece, yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çöktü.

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