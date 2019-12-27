Annem nerede?

Manisa'da vicdansız anne, 2 yaşındaki kız bebeğini tarla kenarına bırakarak kaçtı. Donmak üzere olan bebeği mahalle sakinleri bulup polise teslim etti.

Manisa'dan vicdansız anne 2 yaşındaki kız bebeğini tarla kenarına bırakarak kaçtı. Donmak üzere olan bebeği mahalle sakinleri bulup polise teslim etti. Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi 4202 sokak üzerinde meydana geldi.



AİLEYE ULAŞTILAR



yaşında olan kız bebeği annesi tarafından tarla kenarına bırakıp kaçtığını gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmanın ardından bırakılan bebeğin dedesi ve anneannesine ulaştılar. Polis ekipleri donmak üzere olan bebekle beraber dedesi ve anneannesinin ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

SERKAN ÖZCAN