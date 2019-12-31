  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Eşini 20 yerinden bıçaklamıştı, tutuklandı

Eşini 20 yerinden bıçaklamıştı, tutuklandı

Eşini 20 yerinden bıçaklamıştı, tutuklandı

31.12.2019, 20:16

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hapisten izinli olarak çıkan ve karısını 20 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'daki açık cezaevinden izinli olarak çıkan ve firar ederek Manisa'nın Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nde oturan eşi Gülten K.'yı 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olan A.K. isimli şahıs jandarmadaki sorgusunun ardından Turgutlu Adliyesine getirildi.
Jandarma ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan A.K. (30), Turgutlu Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eşini 20 yerinden bıçaklamıştı, tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN