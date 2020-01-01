Efsane Murat 124’ü 100 bin tl’ye satmadı

Bir dönemin efsane otomobili Murat 124, ilgi görmeye devam ediyor. Manisa'da Murat 124'ü orijinal parçalarla yepyeni bir hale getiren Veli Atbiner, aracına gelen astronomik rakamları bile geri çevirdi.

Şehzadeler ilçesinde kurulan oto pazarına aracını getiren Atbiner (60) pazara gelen araç sahiplerinin ilgi odağı oldu. Arabasını 15 yıl önce Isparta'dan hurdadan aldığını ve 40 bin TL masraf yaptığını belirten Atbiner, "100 bin lira veren oldu. Geçen hafta Manisa'da bir iş adamı 80 koyun ve 80 kuzu verdi ama kabul etmedim" dedi.