Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesi’nde içme suyu hattında yaşanan arızaya müdahalede bulundu. Ekipler arızanın nedenini görünce hayrete düştü
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesi'nde içme suyu hattında yaşanan arızaya müdahalede bulundu. Ekipler arızanın nedenini görünce hayrete düştü
Manisa'da hayrete düşüren olay! İçme suyu hattından öyle bir şey çıktı ki... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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