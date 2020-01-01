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'da hayrete düşüren olay! İçme suyu hattından öyle bir şey çıktı ki...

Manisa'da hayrete düşüren olay! İçme suyu hattından öyle bir şey çıktı ki...

01.01.2020, 13:45

Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesi’nde içme suyu hattında yaşanan arızaya müdahalede bulundu. Ekipler arızanın nedenini görünce hayrete düştü

Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesi'nde içme suyu hattında yaşanan arızaya müdahalede bulundu. Ekipler arızanın nedenini görünce hayrete düştü

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