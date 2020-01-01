  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil'e akın etti

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil'e akın etti

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil'e akın etti

01.01.2020, 17:19

Manisalılar 2020 yılının ilk gününde 1517 rakımlı Milli Parkı’na adeta akın etti. Kar altındaki Spil Milli Parkında karın keyfini mangal yapıp kartopu oynayarak geçiren vatandaşların yoğun ilgisi trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

2019'un son iki gününde kar yağışıyla tanışan Spil Dağı Milli Parkı 2020 yılının ilk günü Manisalıların akınına uğradı. Manisalıların yanı sıra İzmir'den de çok sayıda vatandaş Spil'e gelirken, vatandaşların yoğun ilgisi Spil Atalanı'nda trafiğin kilitlenmesine sebep oldu. Jandarma trafik kontrolü sağlarken, vatandaşlar kar üstünde piknik keyfi yaptı. Vatandaşlar Spil Dağı Milli Parkının ev sahiplerinden olan Yılkı atlarını da beslemeyi ihmal etmedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil'e akın etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN