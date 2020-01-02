‘Eşimi öldürmek için kasap bıçağı aldım’

Manisa'da cezaevinden izinli çıkan ve kendisinden ayrılmak isteyen eşini teyzesinin evinin önünde yakalayarak elindeki bıçakla delik deşik eden Abdürrahim Karazeybek’in polisteki ilk ifadeleri kan dondurdu.

Talihsiz kadının aldığı bıçak darbelerinden sonra kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı sürerken, cani koca Karazeybek, eşini öldürmeyi önceden planladığını ve kasap bıçağı aldığını açıkladı. Cezaevinden izinli çıktıktan sonra eşini aradığını ama karısının telefonları yüzüne kapadığını iddia eden eli kanlı koca, "Turgutlu'da gidebileceği her yere baktım, bulamadım. Aramalarıma yanıt vermedi. Gidip kasap bıçağı aldım. Onu teyzesinin evinin önünde görünce 'Ben hapisteyken ortalıkta dolaşıp laf getirme, hala karımsın' dedim. Bana 'senden boşanacağım. Artık özgürüm ne istersem yaparım' deyince, bıçağı 20 kez sapladım" dedi.

İLKER UYAR