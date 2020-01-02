Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 6 yaşındaki İbrahim G. yalnız olduğu evde sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı. Küçük çocuğun dışarı kaçarak kurtulduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Şehitler Mahallesi Şehitler Yolu 67 numarada bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi
Manisa'da korku dolu anlar! Küçük çocuk canını zor kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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