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'da korku dolu anlar! Küçük çocuk canını zor kurtardı

Manisa'da korku dolu anlar! Küçük çocuk canını zor kurtardı

02.01.2020, 15:27

'nın ilçesinde, 6 yaşındaki İbrahim G. yalnız olduğu evde sobayı tutuşturmak isterken çıkardı. Küçük çocuğun dışarı kaçarak kurtulduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Şehitler Mahallesi Şehitler Yolu 67 numarada bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi

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