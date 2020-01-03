Şampiyon kardeşler

Manisa'da Afra, Talha, Ali ve Ömer isimli 4 kardeş Wushu Kung- Fu sporunda madalyaları topluyor. Yürümeyi bile spor salonunda öğrenen kardeşler, babaları ve antrenörleri olan Yusuf Çetinkaya ve antrenmanlarında yalnız bırakmayan annelerinin de desteğiyle milli sporcu oldu. 15 yaşındaki Afra Çetinkaya Türkiye ve Balkan şampiyonluğu, 12 yaşındaki Talha Balkan şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliği, 10 yaşındaki Ali Balkan ikinciliği ve Türkiye şampiyonluğu, 6 yaşındaki Ömer de İzmir'de Ege bölge birinciliğini kazandı. 15 yaşındaki milli sporcu Afra Çetinkaya da, Wushu Kung-fu sporunu çok severek yaptığını ve spor salonunda büyüdüğünü söyledi. Spora 3 yaşında başlayan milli sporcu Talha Çetinkaya, "Şuan Balkan şampiyonluklarım, Türkiye şampiyonluklarım var. Avrupa ve dünya şampiyonluklarını hedefliyorum. Milli sporcuyum, bu sporu severek yapıyorum ve herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

NERMİN UÇTU