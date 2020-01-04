Manisa’da akaryakıt istasyonunda gizli tank bulundu! İçinden çıkanı görenler inanamadı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerince bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda istasyon içerisinde toprağın altına gizlenmiş gizli bir tank bulundu. Bulunan tankın içinden çıkanı görenler hayrete düştü

Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ekipleri İzmir-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda denetim yaptı.