Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 24 kişi yaralandı.Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, İzmir-Ankara E-96 Karayolu Durasıllı Mahallesi'ndeki bir kavşakta meydana geldi.
Manisa'da can pazarı! Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.