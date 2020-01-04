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'da can pazarı! Tarım işçilerini taşıyan minibüs yaptı: 1 ölü, 24 yaralı

Manisa'da can pazarı! Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı

04.01.2020, 12:17

'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 24 kişi yaralandı.Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

, saat 10.00 sıralarında, İzmir-Ankara E-96 Karayolu Durasıllı Mahallesi'ndeki bir kavşakta meydana geldi.

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