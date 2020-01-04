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Minik Meryem yaşamak için ilaç bekliyor

Minik Meryem yaşamak için ilaç bekliyor
Giriş Tarihi: 4.1.2020

Meryem henüz 3.5 yaşında... Nadir görülen beyincik erimesi hastalığının pençesinde, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Aile yurtdışından temin edilebilen ve hastalığı durduran ilacı alabilmek için yardım kampanyası başlatmak istedi, ancak Sağlık Bakanlığı'ndan izin çıkmadı. Manisa Yunusemre'ye bağlı Çamlıca mahallesinde yaşayan 3 buçuk yaşındaki Meryem Karaman, NCL Tip 2 (beyincik erimesi) hastalığıyla mücadele ediyor. Minik kızın tedavisi oldukça maliyetli. Meryem için gerekli ilacı yurtdışından getirebilme hakkı olmasına karşın, ilaç devlet tarafından karşılanmıyor. Bir doz ilaç 1 milyonu bulurken, minik Meryem'in 1 buçuk yıldır bu hastalıkla savaştığını belirten baba İbrahim ve anne Sevnaz Karaman, yetkililerden ilacın getirilmesi için yardım bekliyor.

NERMİN UÇTU

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